В Казани состоялась сессия Европейского молодежного парламента России

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В Казани 20 и 21 августа прошла сессия ROST EYP Европейского молодежного парламента России. Она собрала около 50 молодых активистов, интересующихся европейской культурой и общественной дипломатией, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

На сессии участники познакомились с деятельностью Европейского молодежного парламента России и поучаствовали в дискуссии «Современные тренды образования и вовлеченность молодежи в развитие международных отношений». В ее рамках экспертами выступили представители ведущих вузов Татарстана.

Кроме того, делегаты поучаствовали в кейс-чемпионате, главными темами которого стали «Вовлечение молодежи для участия в локальных проектах и инициативах», «Демократия в цифровую эпоху», «Внутренний туризм в России», «Продвижение устойчивого развития и экологической безопасности в России».

По итогам мероприятия активные участники сессии были отобраны в основной состав команды Европейского молодежного парламента России.