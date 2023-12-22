В Казани состоялась презентация нового выпуска «Казанского альманаха»

Сегодня в «Литературном кафе» в здании «Татмедиа» состоялась презентация нового выпуска «Казанского альманаха». На встрече собрались знаменитые татарстанские поэты, писатели и переводчики, а также начинающие свой литературный путь молодые авторы.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Как рассказал главный редактор «Казанского альманаха» Ахат Мушинский, очередной выпуск «сапфирового» альманаха удивляет многообразием материалов и интересными авторами. В этот раз обложка посвящена оперному певцу Федору Шаляпину и писателю Максиму Горькому.



«„Казанский альманах“ на сегодняшний день единственный литературный альманах, который открывает новые имена. Мы опубликовали молодых писателей, которые только начинают свою литературную деятельность и уже известных, легендарных, к примеру, Рабит Батулла. Под моим авторством выпустились мемуары из моей будущей книги: „Прожить жизнь заново“ — воспоминания о казанских трущобах, „Золотой карасик“ — про поход на первую рыбалку», — сказал он.



Он также отметил, что впервые в номере альманаха опубликованы условия конкурса среди поэтических переводов произведений Габдуллы Тукая. Для участия необходимо перевести три стихотворения великого татарского поэта и одну художественную статью. Победитель получит денежный приз в размере 50 тыс. рублей.



«Мне, как молодой писательнице, очень приятно находиться на задней стороне обложки. Ахат мне очень часто говорит, что в моих произведениях проскальзывает тема одиночества. Эти истории приходят откуда-то извне, и они гораздо сильнее тех, которые нужно фантазировать и специально выстраивать сюжет. Я надеюсь, после прочтения каждый найдет себе родственную душу. Надеюсь, что альманах будет и дальше процветать и поступит во все уголки России», — рассказала писательница Айгуль Галиакберова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Она ожидает, что альманах понравится ее поклонникам и будет хорошим подарком для всех любителей искусства. В завершение презентации каждый автор прочитал свои рассказы из нового сборника.