В Казани состоялась презентация нового вида спорта «Табарли»

Сегодня во Дворце единоборств «Ак барс» состоялась презентация «Табарли» – нового вида спорта, который стал первым изобретенным видом единоборства в истории Республики Татарстан.

По прогнозам и опросам респондентов, вид спорта «Табарли» близок каждому народу, так как в нем пересекаются быт, история, атрибуты нашей многонациональной страны и мира.

«Табарли» – один из наиболее молодых и зрелищных видов спорта, который включает в себя комплекс состязаний с использованием пояса (кушака). Он является своего рода основой для всех видов спорта и помогает развитию координации, силы, тактики и техники. Благодаря простоте правил «Табарли» доступен каждому участнику и зрителю, а заниматься некоторыми дисциплинами возможно с двух лет. Данный вид спорта подходит как для женщин, так и для мужчин.