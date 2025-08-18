news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 августа 2025 13:44

В Казани состоялась презентация нового вида спорта «Табарли»

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня во Дворце единоборств «Ак барс» состоялась презентация «Табарли» – нового вида спорта, который стал первым изобретенным видом единоборства в истории Республики Татарстан.

По прогнозам и опросам респондентов, вид спорта «Табарли» близок каждому народу, так как в нем пересекаются быт, история, атрибуты нашей многонациональной страны и мира.

«Табарли» – один из наиболее молодых и зрелищных видов спорта, который включает в себя комплекс состязаний с использованием пояса (кушака). Он является своего рода основой для всех видов спорта и помогает развитию координации, силы, тактики и техники. Благодаря простоте правил «Табарли» доступен каждому участнику и зрителю, а заниматься некоторыми дисциплинами возможно с двух лет. Данный вид спорта подходит как для женщин, так и для мужчин.

#спорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025