Сегодня в Казани состоялась пресс-конференция, посвященная «Лыжне России-2024». Это будет 42-й по счету всенародный лыжный праздник.

В лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» профессиональные спортсмены будут соревноваться на дистанциях 2, 5 и 10 километров за дипломы от Министра спорта РФ. На этой же площадке пройдет семейный забег на один километр, посвященный Году семьи. А накануне там прошел чемпионат страны по зимнему триатлону.

Линар Гарипов, председатель Комитета физической культуры и спорта Казани подчеркнул социально-оздоровительную значимость народной гонки.

Как оказалось, после недавнего этапа Кубка России, прошедшего в Мирном, в Казани сильно вырос интерес к лыжному спорту со стороны людей самого разного возраста. Гарипов отметил, что ни с инвентарем, ни с тренерами по лыжам проблем нет – данный вид спорта культивируется на 22 спортивных объектах Казани.

Гарипов подчеркнул главную цель Лыжни России – популяризация лыжного спорта и заявил, что год назад в народной гонке в Татарстане приняли участие около 22 тысяч человек. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, набрав в строке поиска «Лыжня России» и подтвердив наличие медицинской справки. С 5-го по 9-е февраля в пресс-центре Центрального стадиона также будет организована работа мандатной комиссии, которая будет выдавать стартовые комплекты.

Кроме того, Гарипов подчеркнул, что суперснежная зима не создала организаторам никаких проблем. Они были в декабре при подготовке к этапу Кубка России, когда снега было мало и его планировали создавать искусственно. «А сейчас мы радуемся. Это зима! Приходите на Лыжню России за удовольствием и новыми ощущениями».

В планах городского комитета по физкультуре и спорту возрождение вместе с городским отделом народного образования прежней системы подготовки будущих спортсменов в средних школах.

Мансур Ахмадиев, мастер спорта по лыжным гонкам, Председатель регионального отделения российского любительского лыжного союза по РТ поделился с журналистами личным опытом лыжника с 60-летним стажем. Ему 67 лет и на лыжи он встал в семилетнем возрасте, звание мастера спорта заработал в 21 год.

«Есть профессионалы и любители, как я. На последнем чемпионате мира среди любителей в Норвегии в моей возрастной группе было 139 человек, и я пришел вторым. И в России наши любители стабильно занимают призовые места. Упомяну профессора, доктора наук Виталия Смирнова, 1938 года рождения, он еще и мастер спорта по велогонкам! С такими ветеранами мы первыми в стране проведем Игры долголетия, в них будут участвовать обычные люди, влюбленные в лыжи и спорт, там будет и скандинавская ходьба», – подытожил Ахмадиев.

Напомним, площадки стартов будут организованы в каждом районе города: