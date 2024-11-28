В Казани состоялась премьера спектакля студотрядов Татарстана

В среду, 27 ноября, в театре «Созвездие - Йолдызлык» театральный коллектив «Стройотрядовцы» выступил в финале открытого телевизионного фестиваля студенческих и молодежных театров Республики Татарстан «ПРЕМЬЕРА».

Постановка была создана по мотивам известной пьесы Михаила Шатрова «Лошадь Пржевальского». Она показала захватывающую историю советского строительного отряда, столкнувшегося со сложным выбором между высокими идеалами и собственными потребностями.

«Российские студенческие отряды – это не просто первый трудовой опыт, это платформа для всестороннего развития личности. Движение дает ребятам возможность не только заработать деньги и приобрести практические навыки, но и раскрыть свой творческий потенциал в различных сферах. Например, наш спектакль позволил ребятам прикоснуться к истории стройотрядов советского времени, почувствовать их энтузиазм, вдохновлённый идеей создания светлого будущего. Конечно, времена изменились, и сейчас студенты больше ценят возможность приносить конкретную пользу своей стране, включаясь в решение важных задач. Но неизменной остаётся одна вещь: студенческие отряды дают возможность ребятам расти, развиваться и становиться лучшей версией себя, не боясь экспериментировать и пробовать себя в разных ролях. И это не только важно для их личного роста, но и способствует развитию сильного патриотичного общества», - отмечает директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Спектакль «Все мы» покорил зрителей глубиной постановки, профессионализмом актеров и эмоциональной насыщенностью. Он стал отражением современного общества, поднимая важные вопросы, касающиеся человеческих отношений и моральных дилемм. Ребята, не понаслышке знающие ценность трудового воспитания, продемонстрировали высокий уровень артистизма и мастерства. Они смогли убедительно передать сложные образы, раскрыть многогранность характеров и заставить зрителей переживать вместе с героями.

«Я поняла, что в театре может играть любой человек, даже если подобного опыта у него еще не было. Я очень советую попробовать себя в этой сфере искусства, потому что театр выводит тебя из зоны комфорта, помогает увидеть в себе новые грани. Участие в спектакле о советских стройотрядах меня потрясло! Я просто погрузилась в эту историю, в эти идеалы, в этот энтузиазм и самоотдачу. Было очень вдохновляюще доносить до зрителей те ценности, которыми руководствовались ребята в то время, их стремление к созиданию, их веру в светлое будущее. Этот опыт невероятно важен для меня, он помог мне понять, насколько сильна сила духа, как важно быть полезным обществу, и как красноречиво искусство может передавать важные посылы и побуждать к действию», - рассказала Эвелина Хазиева, руководитель студенческого педагогического отряда «Комета».

В спектакле она сыграла одну из главных ролей. Останавливаться после успешной премьеры ребята не планируют – многие уже подбирают курсы актерского мастерства. В планах на будущее выступить с постановкой на нескольких республиканских и всероссийских площадках, а также создать авторский спектакль о современных участниках студотрядов. Итоги фестиваля в Казани подведут 30 ноября - в рамках гала-концерта у «стройотрядовцев» будет возможность вновь выступить на большой сцене и получить награды по итогам «Премьеры».