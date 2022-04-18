В Казани состоялась премьера первого в мире инклюзивного беби-спектакля

Фото предоставлено пресс-службой театра

В репертуар Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина вошел инклюзивный беби-спектакль «Менә сиңа куш кулым» («Вот и вышел человечек») режиссера Алмаза Садриева. Постановка представляет собой музыкальное представление для самых юных театралов, существующее в формате социального театра. Интересно, что «Вот и вышел человечек» – первый в мире спектакль в своем жанре. Он рассчитан на детей в возрасте от 2 до 7 лет.

По словам режиссера, благодаря постановке театр Тинчурина нашел новый вектор развития театра. Тем самым Татарстан может стать регионом, транслирующим свой опыт в выработанной ей новации на весь театральный мир.

«Через историю мы хотим приобщить маленьких зрителей и их родителей к представлению о мире, где нет деления на “нормальных” и “особенных” людей. Миссию спектакля мы видим в том, чтобы участие артиста с ограниченными возможностями формировало в детях толерантность и расширяло представление о мире», – считает режиссер спектакля.

Фото предоставлено пресс-службой театра

Сюжет постановки разворачивается вокруг музыканта, у которого нет кистей рук. При этом он сочиняет и исполняет музыку на «воображаемом, несуществующем» инструменте. В этот процесс вовлечены актеры Тинчуринского театра.

Главный герой становится примером смелости в преодолении препятствий к исполнению своей мечты, поиска себя и своего места в мире через творчество.

Главная роль в постановке поручена Алексею Романову – пианисту из Зеленодольска без кистей рук. Впервые о Романове широкая общественность заговорила после его участия в проекте Казанского камерного оркестра La Primavera «Звёзды из завтра», а через три года он стал первым россиянином, который был удостоен престижной премии «Любовь к жизни» в Тайване.

Фото предоставлено пресс-службой театра

Выступая по всему миру, он становится вдохновляющим примером для всех, доказывая, что благодаря труду можно достигнуть выдающихся результатов.

«Невозможно передать через слова ту атмосферу, которая творится на сцене. Это нужно увидеть своими глазами. Спектакль имеет захватывающую для детей концепцию: при помощи разных звуков, мелодий мы даем понимание того, что все люди разные и каждый воспринимает мир по-своему. И каждое это восприятие уникально и по-своему интересно», – поделился мнением Алексей Романов.

В сценической коробке происходит полет фантазии самого героя, который воспринимает мир через звуки и мелодии. Примечательно, что постановка имеет черты интерактивности: после показа дети приглашаются на сцену для исследования пространства и реквизита вместе с актерами.

«Я очень волновался перед премьерой, но реакция детей показала, что бояться было нечего. Был невероятно живой отклик: дети дискутировали, обсуждали звуки, смеялись. После показа спектакля они поднялись к нам на сцену, мы позволили им самим пощупать инструменты, взаимодействовать с актерами. От родителей мы услышали слова благодарности – было заметно, что наш спектакль нашел отклик не только в сердцах детей, но и взрослых», – прокомментировал Романов.

Фото предоставлено пресс-службой театра

Проект реализован при поддержке Фонда культурных инициатив, учрежденного Президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2021 года. Инклюзивный бэби-спектакль является результатом творческой коллаборации трех организаций: Фонда поддержки сирот и выпускников детских домов «Солнечный круг», Ассоциации исполнительских искусств для маленьких зрителей «Калабала» и Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина. Следующий показ спектакля в стенах театра состоится 24 апреля.