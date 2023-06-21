В Казани состоялась церемония закрытия первых игр «Динамо»

Сегодня в Казани в актовом зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошла церемония закрытия первых Динамовских спортивных игр.

«Благодарим Татарстан за то, что принимал наш великолепный спортивный праздник в течении целой недели. Обеспечил инфраструктурой, позволившей провести соревнования на самом высоком уровне. Так мы открыли летопись Динамовских спортивных игр. И судейство здесь было великолепное!», – заявил председатель ВСО «Динамо» России Анатолий Гулевский.

В общекомандном зачете на дебютных Динамовских играх первое место заняла сборная Татарстана, второе – команда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на третьем месте Узбекистан.

Из рук Гулевского, а также руководителя аппарата Раиса РТ Асгата Сафарова медали и кубки получили лучшие в пляжном волейболе, волейболе и мини-футболе, где три из шести первых мест достались хозяевам.

На церемонии закрытия, зал стоя с восторгом приветствовал звезд советского и российского спорта из «Динамо». Это заслуженные мастера спорта СССР фехтовальщицы Наиля Гилязова, Валентина Никонова, гребец Александр Плюшкин, герои российского спорта легкоатлетка Гульнара Галкина-Самитова, а также стрелок Светлана Демина.

Продолжили праздничную церемонию вокальный квинтет «Авеню» и струнный ансамбль (6 скрипок и контрабас) «Ренессанс» с цирковым виртуозом Артемом Жавненко.

Театр танца «Сайдаш» выступил вместе с певицей Мариной Карповой. Алсу Валиуллина и Ильгиз Закиев спели при поддержке театра танца «Мгновение». И все «Динамо» в зале восторженно приветствовало казацкий танец и песню в исполнении ансамбля «Наше время», составленного из работников службы безопасности дорожного движения. Чисто казацкие костюмы, сабли…

Первые Динамовские спортивные игры запомнятся надолго.