В Казани стартовал Открытый кубок по юнифайд-флорболу

Фото: Артур Гизатуллин, "Татар-Информ"

Сегодня в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма стартовал Открытый Кубок Казани по юнифайд-флорболу. На мероприятии присутствовали почетные гости в лице Первого заместителя прокурора Республики Татарстан Алексея Заики и первого заместитель министра спорта РТ Халила Шайхутдинова.

Фото: Артур Гизатуллин, "Татар-Информ"

Первым слово взял заместитель прокурора РТ, указав, что юнифайд-флорбол развивает реакцию и скорость. Кроме того, он интересен зрителям.

«Сегодня достаточно пасмурный день на улице, но здесь как-будто светит солнце, потому что сейчас будут честные добрые соревнования. Мы здесь собрались не только чтобы посоревноваться, но и чуть ближе познакомиться друг с другом. Замечательный вид спорта, который, к сожалению, пока еще не сильно развит у нас в стране. Но я думаю, что мы догоним, потому что этот спорт динамичный, быстрый, развивает реакцию, скорость, выносливость, и просто интересен для участников и для наблюдателей-болельщиков», – сказал Алексей Заика.

Халил Шайхутдинов к словам коллеги добавил, что в России с этим видом спорта познакомились после Паралимпийских игр 2020 года.

«Мы сами, честно скажу, в 2020, 2021 году познакомились поближе с этим спортом при подготовке к специальной олимпиаде. Желаю всем крепкого здоровья, обойтись на этом турнире без травм и желаю, чтобы подобные турниры проводились чаще. Для нас всегда приятно видеть столько улыбок и столько радостных спортсменов, поэтому дерзайте, вперед желаю всем удачи», – обратился к участникам Шайхутдинов.

Проект реализуется при поддержке «Конкурса на предоставление грантов Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества 2024», Министерства спорта Республики Татарстан и республиканского отделения Специальной Олимпиады России.