В Казани состоится заключительный отборочный тур на конкурс «Мисс Татарстан-2026»

Изображение предоставлено организаторами конкурса

Четырнадцатого декабря в Казани пройдет заключительный отборочный тур ежегодного республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2026». Об этом сообщает дирекция конкурса «Мисс Татарстан».

В течение года в республике проводились многочисленные отборочные этапы – зональные конкурсы и кастинги. Заключительный отборочный тур состоится в столице РТ на сцене торгового центра «Мега» 14 декабря. Компетентное жюри определит девушек, которые продолжат борьбу в финале республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2026».

К участию в заключительном отборочном туре приглашаются девушки в возрасте от 14 до 23 лет.

Условия:

– привлекательная внешность,

– яркая индивидуальность,

– умение представить себя на сцене,

– физические параметры, приближенные к общепринятым модельным стандартам.

Необходимо иметь купальник и туфли.

Чтобы поучаствовать в кастинге, нужно заранее отправить заявку по ссылке: www.misstatarstan.ru/miss-tatarstan/mt-stat-uchastnicei.

Начало регистрации – в 11.00. Начало работы жюри – в 12.00.