В Казани состоится заключительный отборочный тур на конкурс «Мисс Татарстан-2026»
Четырнадцатого декабря в Казани пройдет заключительный отборочный тур ежегодного республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2026». Об этом сообщает дирекция конкурса «Мисс Татарстан».
В течение года в республике проводились многочисленные отборочные этапы – зональные конкурсы и кастинги. Заключительный отборочный тур состоится в столице РТ на сцене торгового центра «Мега» 14 декабря. Компетентное жюри определит девушек, которые продолжат борьбу в финале республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2026».
К участию в заключительном отборочном туре приглашаются девушки в возрасте от 14 до 23 лет.
Условия:
– привлекательная внешность,
– яркая индивидуальность,
– умение представить себя на сцене,
– физические параметры, приближенные к общепринятым модельным стандартам.
Необходимо иметь купальник и туфли.
Чтобы поучаствовать в кастинге, нужно заранее отправить заявку по ссылке: www.misstatarstan.ru/miss-tatarstan/mt-stat-uchastnicei.
Начало регистрации – в 11.00. Начало работы жюри – в 12.00.