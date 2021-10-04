В парке Горького Казани проходит фотовыставка, посвященная финалистам WorldSkills Russia

В течение октября в казанском парке имени Гoрького проходит уличная выставка фотографий, посвященная лауреатам финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Событие организовано АНО «Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан» – при участии Дирекции парков и скверов.

«Наши ребята прошли долгий путь к победе, вложили много сил и энергии – тренировались каждый день. За спиной наших медалистов стоят их мамы и папы, друзья и близкие, эксперты и наставники, которые поддерживали их в достижении профессионального триумфа», – заявил гендиректор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

Посетить выставку приглашаются все желающие.

«Победители и призеры Национального чемпионата – наша гордость, это ведущие молодые профессионалы России, – подчеркнул Губайдуллин. – Мы хотим рассказать о них и об их свершениях как можно большему числу жителей Казани и гостей нашей республики».