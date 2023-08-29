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Ежегодный фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» впервые пройдет в Казани
В Казани с 15 по 24 сентября пройдет Всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проектов Союза театральных деятелей России.
«Уверен, что "Артмиграция" займет важное место в культурной жизни Татарстана и на время ее проведения Казань превратится в столицу молодежного театрального движения всей нашей большой страны», – отметил председатель союза Александр Калягин.
В событии примут участие региональные театры «с талантливыми и готовыми к творческими экспериментам постановщиками, чей возраст не превышает 40 лет».Работы представят коллективы из Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Томска, Новосибирска, Краснодара, Кирова, Красноярска.
В основной программе значатся семь постановок, еще четыре предназначены для юных зрителей. Так, в афишу включили digital-спектакль, объединяющий «Гамлета» Уильяма Шекспира с романом «Цемент» Федора Гладкова, а также пародийную оперу, в которой соавтором выступила нейросеть.
Напомним, до 2022 года фестиваль все время проводился в Москве, однако потом его решили проводить в разных субъектах РФ. Первым регионом, принявшим смотр, стал Свердловская область. Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ и позволяет увидеть спектакли из разных уголков страны.
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