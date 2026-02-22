news_header_top
В Казани состоится волейбольное дерби «Зенит-Казань» — «Зенит»

Фото: официальный сайт вк "Зенит-Казань"

Сегодня в Центре волейбола пройдет матч между «Зенитом-Казань» и «Зенитом». Игра начнется в 16:00.

В преддверии дерби представляем статистику лидеров команд. В составе казанского клуба выделяется Дмитрий Волков: в 81 партии он набрал 346 очков (53% реализации в атаке, 39 блоков, 25 эйсов, 38% положительного приема). У гостей одним из ключевых игроков является Марлон Янт: на его счету 284 очка в 74 партиях (50% атака, 22 блока, 26 эйсов, 41% прием).

