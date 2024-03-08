В Казани состоится VIII театрально-образовательный форум «Науруз»

С 27 мая по 1 июня в Казани пройдет VIII Международный театрально-образовательный форум «Науруз». Мероприятие будет организовано в смешанном формате: онлайн и офлайн. Приемная заявка продлится до 15 апреля, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

Для участников будут проведены мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, режиссуре, искусству актера и режиссера театра кукол, сценографии, менеджменту и PR, художественно-постановочной части и театральной критике.

Кроме того, в этом году добавятся две новые секции: «Музыкальный театр» и «Музей и архив театра: проблемы и направления развития».

В качестве наставников выступят известные театральные педагоги и деятели: режиссер Лев Эренбург, актриса, режиссер и педагог Мария Шмаевич, сценограф Эмиль Капелюш, музыкант Александр Пантыкин, актер и режиссер, мастер слова Дмитрий Кошмин, главред «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская и многие другие.

Кроме того, участники форума смогут бесплатно посетить спектакли турецких театров, Малого театра и постановки театра Камала.