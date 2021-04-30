В Казани состоится вечер памяти режиссера и писателя Сергея Говорухина

В казанском сквере В. Аксенова состоится концертная программа, посвященная памяти кинорежиссера и писателя Сергея Говорухина. Мероприятие пройдет 9 мая в 18.00, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Программа подготовлена студентами Казанского театрального училища под руководством Вадима Кешнера и Татьяны Лядовой. Гости мероприятия познакомятся с творчеством кинорежиссера, сценариста, писателя и журналиста, а также смогут увидеть отрывки из его интервью.

«К ветеранам Великой Отечественной войны у Сергея Говорухина было особое отношение. <...> Он снял о них документальный фильм „Сочинение на уходящую тему“, который был удостоен премии города Москвы в области литературы и искусства в 2002 году», — отметили в ведомстве.

Мероприятия памяти Говорухина проводятся в столице Татарстана ежегодно. В 2021 году будет отмечаться юбилей — 60-летие с его рождения.

Сергей Станиславович Говорухин — российский режиссер и писатель. Как военный корреспондент принимал участие в боевых действиях в горячих точках. Был удостоен орденов Мужества и Сергия Радонежского III степени, медалей «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За участие в контртеррористической операции» и других наград. Является автором ряда сборников прозы: «Мутный материк», «Никто, кроме нас...», «Со мной и без меня», «Прозрачные леса под Люксембургом» — и публикаций в центральной прессе и журналах. Режиссер фильмов «Прокляты и забыты» (1998), «Сочинение на уходящую тему» (2001), «Никто, кроме нас...» (2008) и «Земля людей» (2011). Лауреат российских и международных кинопремий.