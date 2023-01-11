В Казани состоится турнир по хоккею среди исламских стран

В Казани с 14 по 18 января пройдет международный турнир по хоккею среди исламских стран. Соревнования состоятся среди мужских и женских команд.

Всего в столицу Татарстана приедут сборные из 13 государств. В частности, в числе участников ожидаются команды из Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Марокко и Турции.

Матчи планируют проводить на двух площадках. Под турнир задействуют ледовые арены «Дворец спорта» и «Татнефть Арена».

О проведении соревнований по хоккею среди исламских стран стало известно еще в августе. Тогда сообщалось, что турнир будет проведен в рамках спортивной части саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».