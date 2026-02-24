В Казани состоится турнир по Counter-Strike 2 среди ветеранов СВО

25 февраля в 10:30 в Казани (киберспортивное пространство Artcore, ул. Баумана, 51) состоится межрегиональный киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 среди ветеранов специальной военной операции.

За звание сильнейшей команды сразятся сборные Республики Татарстан и Нижнего Новгорода. Организатором мероприятия выступает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан. Команды-участницы были сформированы по итогам внутренних отборочных соревнований в своих регионах.

В составе каждой сборной – по пятнадцать игроков, являющихся ветеранами СВО. Подготовка к финальному матчу велась на протяжении нескольких недель. Матч будет транслироваться в прямом эфире на платформе ВКонтакте на канале ARTCORE КИБЕРСПОРТ | Казань для всех желающих.

Комментаторами выступят профессиональные киберспортивные ведущие. В программе мероприятия: открытие с подключением площадки в Нижнем Новгороде, финальные матчи, церемония награждения и неформальное общение участников.

Филиал фонда «Защитники Отечества» рассматривает данный турнир как пилотный проект и в случае успеха планирует расширить географию участников, пригласив к соревнованиям команды ветеранов из других регионов Приволжского федерального округа и России в целом.