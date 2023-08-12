В Казани состоится театральное представление с Чебурашкой

12 и 13 августа в Казани пройдет музыкальное представление про популярного персонажа из советских мультфильмов Чебурашку. Проект создан по мотивам одноименного фильма, который стал самой массовой картиной в истории российского кинопроката.

Постановка будет интересна как детям, так и их родителям. Им вместе с героями предстоит вместе сорвать коварный план Шапокляк, по которому она хочет накормить всех детей «шапокладом», из-за которого они превратятся в злых и непослушных.

В представлении присутствуют акробатические трюки и цирковые номера, а также анимация — в постановке принимают участие звезды российских мюзиклов, лауреаты премии «Золотая Маска», а также чемпионы мира по акробатике, цирковые артисты.