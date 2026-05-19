Общество 19 мая 2026 14:56

В Казани состоится семинар о правовой защите региональных брендов

Обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста» пройдет в Казани 20 мая. Об этом сообщили в Минэкономики РТ.

Мероприятие соберет экспертов в сфере интеллектуальной собственности, представителей бизнеса и органов власти для обсуждения механизмов правовой защиты региональной продукции.

Организаторами выступают Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), Министерство экономики РТ, Центр научно-технической информации республики и АНО «Центр развития креативных индустрий Татарстана».

Семинар пройдет в конференц-зале Центра уникального мастерства. Регистрация участников начнется в 9:30, открытие запланировано на 10:00.

С приветственным словом выступят заместитель министра экономики Татарстана Динар Шакиров и генеральный директор Центра развития креативных индустрий РТ Ранко Тепавчевич.

