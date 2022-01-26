В Казани состоится шахматный турнир на Кубок мэра

В Казани с 28 по 30 января в спортивной школе олимпийского резерва «Первая» состоится шахматный турнир на Кубок мэра. Открытие соревнований состоится 28 января в 14:30. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В турнире примут участие 10 гроссмейстеров, среди которых лидер российского рейтинга Владислав Артемьев и 5-е место – в мировом, а также 32 спортсмена из Татарстана и других регионов страны.

В день открытия соревнований запланированы жеребьевка, а также четыре первых тура по быстрым шахматам, оставшиеся пять туров из девяти пройдут в субботу. Также в финальный день состоится блиц турнир.

Награждение победителей и закрытие соревнований пройдет 30 января в 14:00.

Планируется, что в открытии турнира примет участие чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.