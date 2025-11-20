В Казани состоится прием граждан по вопросам людей с инвалидностью

Совместный прием граждан «Спроси напрямую», приуроченный к декаде, посвященной Международному дню инвалидов, пройдет 2 декабря с 16:00 до 18:00 в Общественной палате Республики Татарстан. Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

В ходе мероприятия жители смогут получить комплексные консультации по вопросам медико-социальной экспертизы, реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации, обеспечения техническими средствами реабилитации, а также по мерам социальной поддержки и другим актуальным темам.

В приеме также примут участие представители Министерства образования и науки РТ.

Очная встреча пройдет по адресу: г. Казань, ул. Батурина, д. 7А, зал 137. Желающие смогут задать вопросы и по телефону: 8 (800) 350-44-72.