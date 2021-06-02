В Казани состоится презентация книги о легендарном дипломате Кариме Хакимове

Сегодня в Национальной библиотеке РТ Фарит Фарисов представит свою новую книгу «Белые волки». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам автор.

«Эта книга прежде всего предназначена для молодежи. Если нынешнее поколение не будет знать прошлого, то в будущем оно достигнет только мнимых результатов. В книге я попытался соединить несоединимое. Здесь два главных героя — это Ахмат Кадыров и Карим Хакимов. У многих возникает вопрос: какая между этими двумя фигурами может быть связь? Это и есть интрига этой книги», — рассказал Фарисов.

Документально-художественная повесть «Белые волки» охватывает почти сто лет истории России: с начала ХХ по XXI век. Здесь затрагиваются исторические события установления дипломатических отношений России с Королевством Саудовская Аравия и военный конфликт в Чечне сквозь судьбу всемирно известного советского дипломата Карима Хакимова — первого полномочного представитель Советской России в арабских странах. Дипломата так высоко ценили в мусульманском мире, что после его ухода со своего поста и расстрела были на долгие годы прекращены все контакты с Советским Союзом.

В презентации примут участие депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов, заслуженный работник культуры РФ, директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Рамиль Тухватуллин, директор института истории имени Марджани АН РТ Радик Салихов, народные поэты республики Равиль Файзуллин и Ренат Харис, народный писатель Чеченской Республики Канта Ибрагимов, заслуженный работник культуры РТ Римзиль Валеев и другие.

Начало презентации запланировано на 18:00.