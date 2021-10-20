В Казани состоится презентация фильма «Сансара»

В Казани состоится предпремьерный показ фильма «Сансара» режиссера Наиля Хайретдинова. Показ запланирован на декабрь этого года, он будет организован в кинотеатре «Мир».

Фильм основан на реальных событиях. Картина посвящена памяти летчика гражданской авиации Марата Гельметдиновича Хайретдинова, отца режиссера.

Главный герой картины Наиль, живущий полной жизнью, несмотря на диагноз ДЦП, и строящий карьеру адвоката, после смерти отца получает в наследство авиашколу. Партнер отца по бизнесу с таким раскладом не согласен и готов на всё, чтобы прибрать к рукам заветную школу. Инструментом в достижении цели становится его дочь Элина, которой он поручил втереться в доверие к Наилю и заставить переписать бизнес на «старого друга» отца. И если с первой частью задачи Элина справляется, то со второй возникают проблемы — Наиль узнает о коварном плане. Ему остается только вступить в борьбу за семейное дело.

Съемочный процесс фильма «Сансара» Фото предоставлено Наилем Хайретдиновым

«Сансара» — это история, в которой противопоставляются такие понятия, как преданность и предательство, нравственность и корысть, любовь и алчность. В фильме затрагиваются вопросы семейных ценностей, морали и социальной ответственности.

«Главная мысль в этой картине одна — жизнь не вечна. Несмотря на то, что наши родители уходят — колесо жизни продолжает свой ход. И каждый из нас делает выбор: жить прошлым или же прокладывать свою дорогу в будущее», — поделился Наиль Хайретдинов.

Съемки фильма были завершены в 2020 году. Сейчас материал находится на этапе постпродакшна. После показа в кинотеатре «Мир» планируется, что фильм будет ждать широкая фестивальная история, после чего картина будет показана на больших экранах для широкой аудитории.

Съемочный процесс фильма «Сансара» Фото предоставлено Наилем Хайретдиновым

Фильм приобрел для режиссера Наиля Хайретдинова особое значение, так как кинематографист занимается режиссерской, актерской, сценарной и продюсерской деятельностью, имея диагноз ДЦП, как и герой картины.

В процессе съемок «Сансары» съемочная группа объединилась в команду «ТоКино», которая тут же занялась следующим проектом.

«Мы написали сценарий фильма „Догоняй” и подали заявку на конкурс субсидий для некоммерческих организаций, чтобы получить финансирование для съемок. Увы, субсидию мы не получили. Однако нами проделана большая работа. Останавливаться на полпути к достижению цели мы не намерены», — поделился планами Хайретдинов.

Команда «ТоКино» находится в поиске финансирования для съемок новой киноленты. Героем картины станет сам Наиль Хайретдинов. По признанию режиссера, сюжет киноленты «Догоняй» автобиографичен.

«Мы делаем фильм, в котором человек с ограниченными возможностями здоровья пытается реализоваться в обществе здоровых людей. На пути к своей цели он сталкивается с множеством трудностей, одна из которых — предрассудки общества», — рассказал Хайретдинов.

По задумке, картина призвана стать импульсом для людей, оказавшихся в похожей ситуации. Фильм пропагандирует идею того, что каждый человек сам вгоняет себя в рамки. В этом мире не существует ничего невозможного, стоит только приложить усилия и выйти из «зоны своего комфорта».