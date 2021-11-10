В Казани состоится презентация диска с «Большой сюитой» из балета «Шурале»

В Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева состоится презентация диска с «Большой сюитой» из первого татарского балета «Шурале» Фарида Яруллина. Премьерное для Казани сочинение будет исполнено камерным оркестром La Primavera под руководством художественного руководителя и главного дирижера Рустема Абязова.

На концерте в Казани сюита прозвучит в сопровождении стихов Альбины Абсалямовой. Еще одна гостья музыкального вечера – пианистка Дания Хайбуллина. В этот вечер также прозвучат номера, которые не вошли в музыкальную канву балетной постановки Татарского театра оперы и балета имени Джалиля.

Запись сюиты приурочена к 80-летию создания первого татарского балета. Ее оркестровку и концертную редакцию сделал сам Рустем Абязов. Над звуком работал казанский звукорежиссер Игорь Сиденко.

Примечательно, что обложку для диска придумала и нарисовала 13-летняя дочь маэстро, которая учится в художественной школе.

«Я поставил перед ней задачу – мне нужен был Шурале, который был бы узнаваем, но в то же время не был откуда-либо срисован. Она решала эту “задачку” несколько дней, и на свет появился электронный образ Шурале. Чуть позже к обложке присоединился и мой образ: получилось, будто мы с Шурале ведем диалог. За проделанную работу дочь от меня получила премию, чего она совсем не ожидала», – рассказал Рустем Абязов.

Флеш-карта издана тиражом в 500 экземпляров. Сейчас идет широкая кампания по ее передаче в детские музыкальные школы, колледжи и вузы Татарстана. Диск будет также передан в фонд ГТРК «Татарстан» и ТНВ, а цифровой вариант записи размещен на сайте казанского оркестра. Также на сайте будет размещена партитура «Большой сюиты» с открытым бесплатным доступом.

До сих пор существовала единственная запись отдельных фрагментов музыки из балета «Шурале» – на грампластинках фирмы «Мелодия». Она была сделана в 1970 году оркестром Большого театра под управлением Фуата Мансурова.

Напомним, что грант на запись «Большой сюиты» из балета Фарида Яруллина «Шурале» Казанскому камерному оркестру La Primavera выделил благотворительный фонд ПАО «Татнефть». «Большая сюита» будет также презентована 10 ноября в Альметьевске.

На YouTube-канале оркестра будет вестись трансляция концертов.