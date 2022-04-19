В Казани состоится премьера сказки-фэнтези с участием детей с ограниченными возможностями

В Тинчуринском театре готовится премьера спектакля «Миһербанлык» («Милосердие»). Роли в спектакле исполнят дети с ограниченными возможностями здоровья и артисты Тинчуринского театра. Дети являются воспитанниками театральной студии «Могҗиза» («Чудо»).

«Фэнтези „Миһербанлык” повествует о том, как справляться с жизненными трудностями и при этом оставаться преданным своим мечтам. В постановке задействованы все дети студии. На данный момент у нас занимаются 15 детей», — рассказала куратор студии Зульфия Башарова.

Сюжет спектакля развернется вокруг близких друзей: Анель, Алсу, Айрата и Амира. Однако дружба их лишь виртуальная. В реальной жизни ни у одного из них нет настоящего друга. Отключение электричества вынудит их вернуться к реальной жизни. Им предстоит непростой путь познания себя и мира вокруг.

Автор сказки-фэнтези — актер Тинчуринского театра Ильфак Хафизов. Режиссером выступил заслуженный артист России и народный артист Татарстана Зуфар Харисов. Спектакль ставится при поддержке руководителя инициативной группы «Во благо вместе» Альбины Салимгараевой.

Премьера спектакля состоится 21 апреля в 11.00.

Зульфия Башарова сообщила, что спектакль «Миһербанлык» был допущен до второго тура фестивального проекта «Театр — All Inclusive», организованного Благотворительным фондом «Ак Барс Созидание».

Театральная студия «Могҗиза» для детей с ограниченными возможностями здоровья была создана три года назад по инициативе директора Тинчуринского театра, заслуженного деятеля культуры Фаниса Мусагитова.

«Мы проводим занятия каждое воскресенье. Дети изучают сценическую речь, сценическое движение и другие направления актерского мастерства. Многие родители отмечают, что с начала работы студии их дети стали более раскрепощенными, не боятся говорить и стремятся к самосовершенствованию», — подчеркнула Зульфия Башарова.

В студии при театре Тинчурина дети с синдромом Дауна и ДЦП осваивают театральное искусство. На сегодняшний день в студии занимаются 15 детей.