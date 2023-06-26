В Казани состоится премьера фильма «Мой народ – татары. Код успеха»

В казанском кинотеатре «Мир» 5 июля впервые покажут фильм-исследование «Мой народ – татары. Код успеха». Зрители узнают о современниках, которые добились выдающихся успехов в своей профессии и сумели сохранить национальную татарскую культуру, сообщает благотворительный фонд «Добро рядом».

Главная идея картины – сохранение национальной принадлежности помогает человеку в жизни и в достижении личного счастья, благополучия и достойного места в истории народа и всей страны.

Героями фильма – примером для современной молодежи – стали председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, главврач Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ Альберт Суфианов (Тюмень), Герой России – командир воздушного судна Дамир Юсупов, ветеран Великой Отечественной войны, учитель татарского языка Нурания Газеева, народный писатель РТ – лауреат госпремии им.Г.Тукая Зульфат Хаким, семикратный чемпион России, пятикратный чемпион мира по борьбе корэш и борьбе на поясах Ренас Калимуллин и актер театра и кино Арслан Сибгатуллин.

Сбор гостей назначен на 18.00, показ фильма – на 18.30. Вслед за этим гостей ожидает обсуждение картины.

Руководителем проекта выступил член Общественного совета при Агентстве инвестиционного развития РТ, директор благотворительного фонда «Добро рядом» Радик Абдрахманов. Фильм снят при поддержке гранта Республики Татарстан на развитие гражданского общества 2022 года.

Забронировать билеты можно на сайте кинотеатра.