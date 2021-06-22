Татарстанцам расскажут о неизвестных страницах жизни Владимира Высоцкого

В кинотеатре «Мир» состоится показ киноленты «Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела по организации кинофестивалей и киномероприятий «Татаркино» Светлана Говорунова.

«Специально к показу режиссер фильма Анатолий Бальчев подготовит видеообращение, в котором расскажет о некоторых моментах одесской жизни Высоцкого», — рассказала Говорунова.

Она отметила, что Бальчев был лично знаком с Высоцким. Их первая встреча состоялась в середине 70-х годов прошлого века в знаменитом в то время ресторане «Архангельское». Тогда Анатолий Маркович руководил музыкальным коллективом. Стоит отметить, это единственный композитор, которому Высоцкий дал несколько своих текстов для песен к будущему фильму «Зеленый фургон».

Встреча запланирована на 24 июня в 18.30.