В Казани состоится показ фильма о детях, эвакуированных в Татарстан в годы войны

Фильм «Мин сине сагынам. Я по тебе скучаю» начали снимать еще в 2019 году. Это драма о женщинах из Татарстана, которые в годы Великой Отечественной войны приютили эвакуированных детей. В основе картины лежат реальные истории людей. Чтобы их собрать, вся съемочная группа отправилась в экспедицию по республике.

Фото: © Группа «ВКонтакте» «Мин сине сагынам» https://vk.com/minsinesagynam

Картину сняли к 75-летию Победы и 100-летию ТАССР. Режиссером и сценаристом выступила руководитель Театральной студии «Сказ» при воскресной школе прихода преподобного Серафима Саровского в Казани Марина Мусиенко. Работала она в дуэте с еще одним казанским режиссером Натальей Панкратовой. А сами съемки проходили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Мы изучили историю и выяснили, что в Татарстан с оккупированных врагом территорий были эвакуированы женщины с детьми, целые детские дома и даже пионерские лагеря. Когда началась война, многие дети находились на отдыхе, и их надо было срочно спасать, эвакуировать подальше от фронта, в глубь страны», – поделилась режиссер фильма Марина Мусиенко.

В основе сюжета фильма – истории о подвигах и мужестве татарстанских семей, которые в годы Великой Отечественной войны, находясь в тылу, проявили героизм, спасая эвакуированных детей.

В фильме принимают участие актеры Казанского ТЮЗа – народная артистка РТ Нина Калаганова, Анна Иванова, а также участники детских и взрослых театральных коллективов и киностудий. Кинопоказ пройдет 23 февраля в 16:00 в КЦ «Сайдаш», по адресу: ул. Н. Ершова, д. 57а.