В Казани состоится показ документального фильма «Семейный код: беседа о главном»

В Казани состоится бесплатный показ документального фильма «Семейный код: беседа о главном», посвященного теме семейных ценностей, преемственности поколений и взаимной ответственности, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Фильм представляет собой откровенный разговор о семье без постановки и искусственных сценариев. В центре сюжета – реальные истории людей, которые делятся личным опытом, размышлениями о браке, воспитании детей, вере, поддержке и жизненных испытаниях. Картина показывает, что крепкая семья строится не на громких словах, а на ежедневных решениях, взаимном уважении и готовности быть рядом в сложные моменты.

Героями фильма стали семьи, представляющие разные поколения и жизненные пути: семья выдающихся врачей и предпринимателей Ильяса и Альфии Нуриевых, семья Равил хазрата и Галии Зуферовых, семья отца Ярослава и Ксении Петрущенковых, многодетная семья Ильнара и Камиллы Хафизовых, а также молодая семья Дениса и Алсу Капустиных.

«В документальном фильме разные семьи из Татарстана рассказывают о том, как можно справиться с любыми проблемами, если держаться вместе и учиться договариваться друг с другом. Это наглядное пособие не только для молодого поколения, но и для всех возрастов, как создать и сберечь самое главное – теплые и искренние семейные отношения», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Мероприятие организовано Министерством по делам молодежи Республики Татарстан совместно с Автономной некоммерческой организацией «Татарстан – территория возможностей».

Показ состоится 24 марта в 17:30 в кинотеатре «Мир». Вход бесплатный, по предварительной регистрации: https://kinoteatr-mir.ru/release/10072739?date=2026-03-24