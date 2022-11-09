17 ноября в Казани состоится первый региональный офлайн-митап – «VKлючай ТЕХно». Мероприятие пройдет в рамках Года цифровизации в Татарстане при поддержке компаний VK и ICL Services.

«VKлючай ТЕХно» объединит экспертов VK Tech, ICL Services, Минцифры Республики Татарстан и других представителей бизнеса. Они расскажут об особенностях работы с цифровыми решениями и облачными платформами, поделятся опытом, как ускорить разработку продуктов, обеспечить их безопасность и мотивировать команду на внедрение инноваций. В частности, эксперт сервиса экспресс-доставки «Самокат» расскажет, как успешно перенести бизнес-процессы, не останавливая работу и не снижая качество обслуживания клиентов.

На митапе участники узнают, как изменились технологии корпоративных коммуникаций, какие сервисы и меры поддержки могут помочь в развитии бизнеса. Митап будет полезен ИТ-руководителям, владельцам компаний, специалистам и менеджерам, участвующим в цифровой трансформации бизнеса.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация доступна на сайте.

Справка:

VK Tech разрабатывает ИТ-решения для цифровизации бизнеса и государства, используя многолетний опыт экосистемы VK в развитии интернет-сервисов и технологии на базе открытого кода. В портфеле VK Tech — облачная платформа VK Cloud, платформа in-memory вычислений Tarantool, решение для взаимодействия бизнеса и государства VK Tax Compliance, а также линейка программных продуктов для коммуникаций, управления персоналом, автоматизации производства и бизнес-процессов.

ICL Services — одна из лидирующих сервисных ИТ-компаний России. ICL Services оказывает весь спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов услуги 80+ клиентам из 30 стран мира и ежегодно занимает лидирующие позиции на всемирно известных международных конкурсах и рейтингах. Реклама. ООО «ДжиДиСи Сервисез». 2VtzqvPAcHE