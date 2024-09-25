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В Казани состоится первое очное заседание молодежного совета стран БРИКС+
В октябре в Казани состоится первое очное заседание молодежного совета стран БРИКС+. Об этом на форуме молодых лидеров стран объединения сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«В рамках председательства России в БРИКС состоится первое очное заседание молодежного совета БРИКС+. Мы уверены в необходимости дальнейшего развития международного сотрудничества», - отметила Фазлеева.
Сегодня в Казани стартовал форум молодых лидеров стран БРИКС, где молодые люди из стран союза обменяются лучшими практиками культурного и инновационного обмена.
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