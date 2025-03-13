Казань примет межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России Гилемханова

В Казани пройдет III межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России Дамира Гилемханова. Проведение соревнований - дань уважения казанцу, который, несмотря на юный возраст, показал себя настоящим героем своей Родины. Об этом сообщил депутат Госдумы от РТ Илья Вольфсон.

7 марта 2022 года экипаж танка Т-72Б1 - командир Дамир Исламов, наводчик Дамир Гилемханов и механик-водитель Иван Цевун - участвовал в штурме укрепрайона в окрестностях города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Прицельным огнем танк нанес серьезный удар по подразделениям ВСУ, поразив долговременную огневую точку и до десяти человек живой силы.

Во время боя российский танк был подожжен зажигательной смесью. Выведя машину из-под вражеского огня, экипаж потушил огонь и вернулся к выполнению боевой задачи. Завязался неравный бой с пятью танками противника, в ходе которого четыре из них были уничтожены. Пятому танку удалось подбить российский Т-72Б1, в результате чего весь экипаж погиб.

Всем членам экипажа посмертно были присвоены звания Героя России.

Родители Дамира сообщили, что юноша увлекался боксом. Их мечтой стало учреждение ежегодного турнира в память об их сыне.

Турнир состоится 15 марта на площадке Дворца водных видов спорта. В нем примут участие 32 спортсмена — победители районных и региональных турниров. Турнир откроет показательный поединок титулованных боксеров, мастеров спорта: чемпиона Татарстана Дмитрия Гумерова и финалиста Кубка мира Амина Абдуллина.