В Казани состоится медиапраздник по случаю Дня печати Татарстана

«СМИшная улица» в 2021 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 19 мая, в День печати Татарстана, в Казани на площадке перед зданием медиахолдинга «Татмедиа» состоится традиционный праздник республиканских СМИ – «СМИшная улица». Об этом сообщают организаторы события.

Жители и гости столицы РТ смогут пообщаться с сотрудниками республиканских и городских СМИ и приобрести соответствующие издания.

На этот раз к мероприятию присоединятся детский телеканал «Шаян ТВ», ГТРК «Татарстан», газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Шахри Казан», журналы «Казань» и «Сююмбике», Татарское книжное издательство и еще ряд медиа.

На празднике представят книжные новинки, свежие выпуски газет и журналов на русском и татарском языках, включая издания для детей, подростков и семейного чтения. Желающие смогут оформить подписку на печатные издания в точке от Почты России.

Праздник начнется в 12 часов, вход на него будет свободным. Детей, которые будут среди посетителей мероприятия, постараются развлечь ростовые куклы телеканала «Шаян ТВ». Всех желающих ждут лотереи, викторины и конкурс караоке. Их победители получат сладкие призы и сувениры от редакций.

В 13 часов начнется концерт. Программа включает выступления таких артистов, как Инсаф Ганибаев, Алина Давыдова и Ильгиз Шайхразиев.

С 14 часов посетителей «СМИшной улицы» начнут угощать горячим пловом и блинами с чаем. А в 14.30 состоится торжественное вручение оборудования сотрудникам СМИ от АО «Татмедиа» – журналисты получат смартфоны и стабилизаторы для видеосъемки.