В Казани состоится культурно-просветительная встреча «Дипломатический вечер традиций»

В преддверии новогодних праздников, 19 декабря, состоится необычное событие – уникальная культурно-просветительная встреча «Дипломатический вечер традиций», организованная Академией молодежной дипломатии, представительством МИД России в Казани и Казанским дипломатическим корпусом.

Встреча пройдет в 17.00 в стенах Дома татарской книги по адресу ул. Островского, дом 15.

«Мероприятие станет площадкой открытого диалога, где гости смогут познакомиться с многообразием мировых культур – традициями, культурой и праздниками различных стран, представленными дипломатом, а представители дипломатического корпуса смогут выстроить доверительное общение с жителями. Формат встречи направлена на развитие международной дружбы и взаимного уважения, на углубление культурного обмена и повышение интереса казанцев к различным аспектам мирового наследия», – отмечает председатель Академии молодежной дипломатии РТ Дильбар Садыкова.

Особенность события заключается в разнообразии представленных культур: гости услышат рассказы о традиционных праздниках Китая, познакомятся с обычаями иранского народа, погрузятся в богатство латиноамериканской культуры, откроют для себя особенности традиций Нигерии и Эквадора.

Такие мероприятия способствуют укреплению межкультурных связей, расширяют кругозор участников и помогают преодолеть стереотипы и границы, способствуя взаимопониманию и уважению между народами.

Для участия в вечере потребуется предварительная регистрация, количество мест ограничено. Сделать это можно, перейдя по ссылке.