В Казани состоится концерт оркестра La Primavera, посвященный творчеству Пастернака

Сегодня в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится четвертый концерт «Абязов-фестиваля», который посвящен творчеству Бориса Пастернака. Участником мероприятия станет народный артист России Евгений Князев. Об этом сообщает пресс-служба оркестра La Primavera.

«Абязов-фестиваль» является одним из наиболее значимых и популярных проектов оркестра La Primavera. Проходящий каждые два года, он неизменно привлекает внимание любителей культуры в Татарстане. Каждый раз маэстро Абязов стремится создать уникальную программу, которая выходит за пределы традиционных рамок классической музыки.

Тема нынешнего фестиваля — «Музыка слова и поэзия музыки». Специальным гостем стал известный российский актер, народный артист России Евгений Князев. Его первый концерт на фестивале посвящен произведениям Бориса Пастернака. Сценарием вечера занимался московский драматург Константин Рубинский. Эта программа уже была показана в разных уголках России, но в Казани она прозвучит впервые.

Казанцы могут посетить еще два завершающих концерта фестиваля, которые пройдут на этой неделе. Один из концертов будет посвящен «Восточной Рапсодии», где прозвучат литературно-музыкальные композиции на стихи таких известных татарских поэтов, как Габдулла Тукай, Мажит Гафури, Закир Рамиев (Дардменд), Сагит Рамиев и другие. Последний концерт будет приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.