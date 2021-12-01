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Общество
1 декабря 2021  10:00

В Казани состоится кастинг на республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан-2022»

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Общественная организация «Мисс Татарстан» совместно с Министерством по делам молодежи РТ, Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и телерадиокомпанией «ТНВ» проводит XXIV Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан-2022».

Закрытый индивидуальный кастинг состоится в Казани 12 декабря 2021 года (ул. Зои Космодемьянской, 5). Регистрация по телефону +7 (987) 29 010 29.

К участию приглашаются девушки от 14 до 23 лет.

Условия:

  • привлекательная внешность,
  • яркая индивидуальность,
  • умение представить себя на сцене,
  • физические параметры, приближенные к общепринятым модельным стандартам. 

Необходимо иметь купальник и туфли.

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