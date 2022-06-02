В Казани состоится IV Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest»

В Татарском государственном театре кукол «Экият» идет активная подготовка к IV Международному фестивалю театров кукол «Шомбай-fest», который должен пройти с 21 по 28 июня. Торжественное открытие состоится в Казани 21 июня.

В фестивале планируется участие известных коллективов — Гродненского областного театра кукол из Республики Беларусь, Театра кукол имени С. В. Образцова из Москвы, Пермского театра кукол, Ханты-Мансийского театра кукол, Нижнетагильского театра кукол, Белгородского государственного театра кукол, Ульяновского театра кукол имен В. М. Леонтьевой, Саратовского театра кукол «Теремок», Тольяттинского театра кукол и других.

Всего будет сыграно 18 спектаклей. Среди них будут постановки по мотивам поэмы Михаила Лермонтова «Демон» от Гродненского театра кукол, по мотивам сказки Ганс Христиана Андерсена «Снеговик» от театра имени Образцова; по мотивам повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» от Рязанского государственного областного театра кукол; по пьесе Мартина Макдонаха «Королева красоты из Линейна» от Новосибирского театра кукол.

«Мы стремимся представить все многообразие кукольного жанра в постановках для детей и взрослых, — заявил художественный руководитель театра кукол "Экият" Ильгиз Зайниев. — Когда бы еще у казанцев была возможность увидеть, например, золотомасочный спектакль "Снеговик" легендарного театра кукол Сергея Образцова? Или постановку белорусского театра "Демон"?»

В этом году предусмотрена обширная уличная программа. Театры-участники покажут лучшие постановки для юных зрителей и их родителей прямо на открытом воздухе. Спектакли пройдут в красочном месте рядом с театром — в Цветочном парке.

Спектакли оценят члены жюри, в состав которого вошли ведущие театральные критики: театровед, критик, заслуженный работник культуры РФ Ольга Глазунова, эксперт и член жюри фестивалей «Золотая Маска», заслуженный работник культуры РФ Владимир Спешков, куратор программы «Детский Weekend», педагог «Школы театрального блогера», автор подкаста «Куклонаваждение», пресс-секретарь Московского театра кукол Анна Казарина, советник худрука театра кукол «Экият», председатель общественного совета при Министерстве культуры РТ, эксперт и член жюри международных и всероссийских фестивалей Нияз Игламов и многие другие.

Жюри определит победителей по номинациям «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «Лучшее музыкальное оформление спектакля» и «Новация фестиваля».

«В этом году в фестивале примут участие 14 театров, планируется приезд 160 человек. За время существования фестиваля "Шомбай-fest" в нем приняло участие более 50 театров кукол Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. Первый фестиваль состоялся в 2013 году, второй фестиваль — в 2016-м, третий фестиваль — в 2019-м. Сейчас планируется, что фестиваль будет проходить раз в два года», — рассказала «Татар-информу» заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.