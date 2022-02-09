В Казани состоится III кукольная театральная лаборатория «Экият-LAB»

Фото из архива театра кукол «Экият»

С 21 по 25 февраля на базе театра кукол «Экият» пройдет III кукольная театральная лаборатория «Экият-LAB». Как рассказали ИА «Татар-информ» в театре, ее уникальность заключается в том, что в кратчайшие сроки команда профессионалов должна показать удивительный результат.

Сейчас на сцене идет подготовка мощностей к работе с новыми направлениями — куклами-марионетками и театром теней. В будущем сезоне будут созданы спектакли именно в этом направлении театрального искусства.

Участниками лаборатории станут известные театральные художники-постановщики, сценографы, неоднократные лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска». В их числе главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. Сергея Образцова Виктор Антонов, худрук Московского детского театра теней Виктор Платонов.

В течение пяти дней художественно-бутафорские цеха театра разберут на конструкции для кукол-марионеток и театра теней, будут учтены особенности их устройства и различные способы работы с ними.

В кукольную лабораторию также включено направление «Искусство художественного слова». Доцент кафедры сценической речи РГИСИ Дмитрий Кошмин проведет тренинги по технике речи и актерскому мастерству для актеров театра «Экият».

«Приезд специалистов такого уровня в Казань станет большим событием для театра», — подчеркнули в пресс-службе.