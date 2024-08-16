В Казани состоится футбольный фестиваль для девочек

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24 августа в Казани пройдет фестиваль для юных футболисток. Принять участие в бесплатном мероприятии могут девочки в возрасте 7–12 лет независимо от навыков игры с мячом, сообщается на сайте мэрии.

«Благодаря нашим проектам, направленным на популяризацию футбола среди детей, мы видим, как растет интерес девочек к футболу – количество занимающихся с 2021 года выросло на 75%», – отметил генсекретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Девочки, которые никогда не играли в футбол, смогут попробовать себя в новом спорте, примут участие в мастер-классах и активностях. Тренирующиеся команды сыграют в товарищеских турнирах, по итогам которых участницы получат награды.

Для участия необходимо пройти регистрацию. Начало события – 16.00 24 августа, адрес: ул. Копылова, 2в.