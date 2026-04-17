В Казани состоится финальный отбор «Мини-Мисс Татарстан-2026»

В Татарстане проходит масштабное событие в мире детских конкурсов красоты и талантов – XXV Юбилейный республиканский конкурс «Мини-Мисс Татарстан-2026». Проект объединил самых талантливых и ярких девочек республики, мечтающих проявить свои творческие способности на большой сцене, сообщили организаторы конкурса.

Заключительный отборочный тур конкурса состоится 19 апреля 2026 года в торговом центре «МЕГА» в Казани. С 11:00 начнется регистрация конкурсанток, а в 12:00 компетентное жюри приступит к оценке выступлений.

Каждая участница должна подготовить яркий творческий номер в любом жанре и соответствующий костюм. Участницами конкурса могут стать девочки в возрасте от 5 до 13 лет, готовые продемонстрировать свои таланты в различных творческих жанрах.

В течение года по городам республики проходили отборочные кастинги и зональные конкурсы, где юные участницы показывали свои умения и становились финалистками главного состязания.

Финал конкурса состоится 29 мая в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Организаторами престижного конкурса выступают общественная организация «Мисс Татарстан», Министерство по делам молодежи РТ, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и телерадиокомпания «ТНВ».

Всю информацию о конкурсе можно найти по ссылке.