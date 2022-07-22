В Казани состоится фестиваль современной татарской культуры «Печән базары»

30 июля в Казани пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» — «Сенной базар».

«Этот год уникален тем, что, во-первых, празднуется 1100-летие принятия ислама, во-вторых, Год цифровизации в Республике Татарстан. Два этих события переплетутся на „Сенном базаре“», — сообщили организаторы на своей странице в социальной сети.

На площадке фестиваля в Старо-Татарской слободе по ул. Шамиля Марджани будут выставлены прилавки, на которых свои изделия представят ремесленники. Также будут работать фотозона, мастерские, чайхана, фуд-корт, театральный променад, пройдут лекции, выступят музыканты, а дизайнеры представят национальную одежду.

Фестиваль начнется в 9.00 и продлится до 22.00. Посетить его можно бесплатно.

«Печән базары» — фестиваль, объединяющий татарские городские сообщества — дизайнеров, поэтов, музыкантов, кулинаров, ученых, хореографов, кинорежиссеров, детей и их родителей, которые представляют современную татарскую культуру, развивая тем самым межкультурный диалог среди мультиязычного городского населения.