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Общество
28 июля 2022  08:29

В Казани состоится дискуссия о деятельности и проблемах городских предпринимателей

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В казанском «Штабе» сегодня состоится дискуссия «Городские предприниматели: Кто они и как формируют среду вокруг». Участники расскажут, что представляет собой городской предприниматель, чем он занимается и как помогает развивать локальную среду.

В качестве спикеров выступят сами представители бизнес-сообщества: директор по регионам группы компаний «Флакон» (Москва) Михаил Егошин, директор по продуктовому развитию коворкингов SOK Россия (Москва) Филипп Долматов, совладелец баров More, ZERO Илья Терентьев, основатель экопроекта по приему вторсырья «Фракция» Дмитрий Купцов и сооснователь Open Space Market и концепт-стора «Природа» Юлия Турайханова

В дискуссии могут поучаствовать, как представители городских сообществ, так и горожане. Мероприятие начнется в 7 часов вечера, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. 

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