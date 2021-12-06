В Казани состоится день психологической помощи для детей и взрослых

Завтра, 7 декабря, в Казани пройдет день психологической помощи для детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена РТ.

Мероприятие состоится в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, д. 61.

Желающие смогут получить профессиональную консультацию и рекомендации на темы детско-родительских отношений, отношений детей со своими сверстниками, конфликтов в подростковой среде и по другим связанным с несовершеннолетними проблемам психологического плана.

С учетом специфики мероприятия и для обеспечения более продуктивной работы со специалистом-психологом желающим принять участие в дне психологической помощи необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (843) 236-61-64.