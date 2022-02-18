В Казани состоится чемпионат России по регби на снегу

Стадион КСК «КАИ ОЛИМП» в Казани примет чемпионат России по регби на снегу. 19 февраля победителей определят мужчины, 20 февраля – женщины.

В соревнованиях примут участие 16 мужских, а также 10 женских команд более чем из 16 регионов России. Татарстан среди мужчин представит команда РК «Энергия», среди женщин – РК «Зилант», РК «Энергия» и студенческая Сборная Татарстана.

Матчи мужского дивизиона стартуют 19 февраля в 11:00, а финальные игры запланированы на 17:00. Соревнования у женщин начнутся 20 февраля в 10:30, финал – в 16:20. По окончании финальных матчей состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.

Кроме того, сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией, соревнования пройдут без зрителей. Все желающие смогут присоединиться к онлайн-трансляции.

Стоит отметить, что регби на снегу претендует на включение в программу Зимних Олимпийских 2026 года в Италии. В 2019 году в Москве впервые был проведен Чемпионат Европы, в котором участвовали 8 мужских и 8 женских команд. Первыми Чемпионами Европы по «регби на снегу» стали мужская и женская сборные России.