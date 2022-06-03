В Казани состоится благотворительный велопраздник «Догони-Ка!»

Завтра, 4 июня, в Казани пройдет традиционный инклюзивный праздник велосипеда «Догони-Ка!», который откроет детский велосезон. Его организуют АНО «Спорт будущего» и велоклуб VelikTime.

Впервые событие состоится в новом благотворительном формате — инициаторы мероприятия планируют собрать 500 тыс. рублей на создание в столице Татарстана Первой инклюзивной велостудии круглогодичного формата.

Мероприятие будет организовано уже в пятый раз. К участию в нем приглашаются дети от двух до 16 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью всех возрастов на любом виде колесного транспорта. Предварительная регистрация открыта по ссылке — https://orgeo.ru/event/info/dogoni_ka2022.

Запланированы отдельные велозаезды для людей с ограниченными физическими возможностями, гонки на толокарах «Машинкин» для малышей от двух до четырех лет, заезды на беговелах для детей от трех до пяти лет и гонки на велосипедах для участников 5–16 лет.

В программу также впервые включены соревнования юных спортсменов — «ВелоВундеркиндов» среди детей от трех до пяти лет, которые уверенно катаются на велосипеде. Впервые состоятся благотворительные соревнования для взрослых: «ВелоМама», «ВелоПапа», «ВелоБабушка», «ВелоДедушка».

Победители получат медали и грамоты. Торжественное открытие праздника назначено на 10 часов утра. «Для участия в гонках на беговелах и велосипедах обязательно наличие шлема», — особо предупреждают организаторы.

Помимо соревнований, детей и взрослых будут развлекать аниматоры. Каждый сможет принять участие в веселых конкурсах и викторинах, в том числе на знание ПДД и правил поведения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, впервые в рамках велособытия будет организован зачет по районам с целью выявления самого спортивного района Республики Татарстан.

«Мы хотим сделать велоспорт популярным и доступным для всех. Поэтому мы создали проект „Инклюзивная велостудия“ — чтобы помочь молодым людям с особенностями развития на равных с остальными укреплять здоровье, заниматься спортом и вести активную социальную жизнь. Еще мы хотим привлечь, как можно больше любителей велоспорта к участию в благотворительности», — заметила руководитель некоммерческого центра спорта Эльвира Драгайцева.

Мероприятие пройдет при поддержке Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани, АНО «Добрая Казань» и АНБО «Благо Дарим». Место проведения — Казань, площадка парковки рядом с пр. Ямашева, 122б, неподалеку от остановки «Казань-Арена».