В Казани состоится благотворительная школьная ярмарка

Благотворительная школьная ярмарка 2024 года

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В столице Татарстана 18 декабря пройдет благотворительная школьная ярмарка. На ней свои товары и услуги представят юные предприниматели – участники проекта «Школьный бизнес-старт», сообщают организаторы мероприятия.

Ярмарка будет организована в формате открытой торговой и демонстрационной площадки. Посетители смогут ознакомиться с продукцией школьников, приобрести оригинальные товары и лично пообщаться с авторами проектов. Помимо всего остального, гости мероприятия смогут попытаться найти интересные новогодние подарки для близких.

На ярмарке представят эксклюзивные подарочные боксы, полезные сладости по авторским рецептам, аксессуары, украшения и так далее.

Часть вырученных от продажи средств направят на лечение ребенка, являющегося подопечным благотворительной некоммерческой организации «Добрая Казань».

«Ярмарка – это не только торговая площадка, но и образовательный формат: здесь молодые предприниматели учатся общению с клиентом, презентуют свою продукцию и получают реальную обратную связь. Для посетителей это шанс приобрести уникальные вещи и поддержать инициативы школьников», – заявила руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова.

Благотворительная ярмарка пройдет 18 декабря с 10 до 14 часов в детском городе «Кидспейс», который находится в секторе С стадиона «Ак Барс Арена» (пр. Ямашева, д. 115 а). Вход на мероприятие будет свободным.

Масштабная программа «Школьный бизнес-старт» в Татарстане проходит четвертый год подряд. Программа, нацеленная на развитие предпринимательских навыков и компетенции у школьников, в текущем, 2025 году реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Организаторами программы выступают Министерство экономики РТ при поддержке Министерства образования и науки РТ и Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан.