В Казани состоится авторский концерт Рашида Калимуллина

Сегодня в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится авторский концерт Рашида Калимуллина «Скучая по Казани». В этом году композитор празднует свой 65-летний юбилей. На концерте в исполнении Оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной под руководством Анны Гулишамбаровой прозвучат симфонические произведения композитора.

«Этот концерт станет одним из значимых концертов тура к юбилею композитора. В его рамках мы уже выступили в Москве и Санкт-Петербурге. Планируются еще два концерта — в Самаре и Ульяновске. А завершится он в Москве, в концертном зале „Зарядье“», — пояснила Анна Гулишамбарова.

Она напомнила, что именно Рашид Калимуллин был инициатором формирования оркестра Центра современной музыки, который в следующем году отпразднует свое 20-летие.

В программу вошли «Симфонические фрески», «Симфонические танцы», Симфоническая картина «Звуки леса», Концерт для скрипки с оркестром (солист — Станислав Малышев из Москвы), Концерт для саксофона с оркестром (солистка — Мария Шумарина). Кроме того, слушателям будут предложены песни композитора, которые прозвучат в исполнении Эльзы Исламовой и Айдара Сулейманова.

К действию присоединится Камерный хор Татарстана под руководством Миляуши Таминдаровой. Он исполнит Вокально-симфоническую поэму «Казанны сагыну» — «Скучая по Казани».

Рашид Калимуллин — один из ведущих современных композиторов России, лауреат международных конкурсов, народный артист России и Татарстана, сочинения которого с успехом звучат во многих странах Европы, а также в США, Китае, Гонконге и Японии. На сегодняшний день он является председателем Союза композиторов Республики Татарстан и председателем правления Союза композиторов России.