В Казани соревнования «неДетская авиация» собрали 56 участников

Фото: пресс-служба технопарка "Идея"

В минувшие выходные в Казани прошли соревнования «неДетская авиация», собравшие 56 участников из 10 команд. Организатором мероприятия выступил технопарк «Идея».

Юные любители авиамоделирования соревновались в 5 номинациях, в том числе строили различные модели, запускали их на дальность и точность.

«Авиация считается недетской отраслью. Однако именно с маленьких шагов, таких как моделирование и сбор простых самолётов, и начинается большой путь в профессию, к исполнению мечты», - отметил гендиректор технопарка «Идея» Олег Ибрагимов.

Команды-победители получили дипломы и кубки. Призеров в индивидуальных зачетах организаторы наградили квадрокоптерами, грамотами и дипломами от технопарка «Идея».

Самый юный участник - 7-летний Дамир Сайфутдинов получил спецприз от партнёра соревнований - Лазерного центра Республики Татарстан.

Помощь в организации мероприятия также оказали волонтёры Республиканского ресурсного центра серебряного волонтерства «Молоды душой».

В сентябре технопарк планирует провести новые соревнования.