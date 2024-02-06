В Казани сократится число мест массового пребывания людей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Власти Казани скорректируют список мест массового пребывания людей. К ним относятся территории общего пользования и объекты, на которых одновременно могут находиться больше 50 человек. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Из списка уберут восемь мест и добавят семь. Таким образом, перечень сократится на одну позицию, до 162 мест.

К примеру, из списка по Вахитовскому и Приволжскому районам уберут Минцифры Татарстана, КРК «Родина» и ресторан «Рубаи», а по Советскому — два отдела МФЦ (Южный и Советский), торгово-офисный центр «Уницентр». В Кировском и Московском районах — подростковый клуб «Олимпиец» и бизнес-центр «Проточная, 8».

Среди новых в списке объектов большую часть составляют общественные пространства (многие недавно открытые): бульвар «Белые цветы», сквер «Стамбул», парк культуры и отдыха «Салават купере», парки «Весна», «Светлая долина» и сквер 100-летия образования стройотрасли Татарстана. Кроме того, число мест массового пребывания людей пополнят рыбный ресторан «Каспийка» и бизнес-центр на Ибрагимова.