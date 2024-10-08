В Казани сократился ценовой разрыв между новостройкой и «вторичкой»

По итогам сентября 2024-го в Казани ценовой разрыв между новостройкой и «вторичкой» составил 31%. Это на 1% меньше, чем было в августе того же года, следует из аналитики РБК.

Так, согласно статистике экспертов отрасли, медианная цена 1 кв. м в новостройках столицы РТ в сентябре этого года составила 221 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 169 тыс. рублей.

Самый большой ценовой разрыв в сентябре зафиксировали в Нижнем Новгороде и Челябинске (42%). Также велика разница в ценах в Волгограде (39%) и Перми (35%).

В Москве кв. м в новостройках дороже «квадрата» на «вторичке» на 9%, а в Петербурге - на 20%. И это при том, что в этих городах ценовой разрыв относительно прошлого месяца сократился на 2% и на 1% соответственно.

Единственным городом-миллионником, где кв. м на «вторичке» дороже, чем в новых домах, является Самара. Там «старое» жилье на 1% дороже, чем на первичном рынке.

Эксперты уточнили, что в большинстве мегаполисов России в сентябре 2024 года ценовой разрыв между новостройками и вторичной недвижимостью уменьшился на 1% по сравнению с августом того же года. В среднем по городам-миллионникам новостройки дороже «вторички» на 26%.