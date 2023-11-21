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Новости Татарстана и Казани
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В Казани собрали 16-метровую новогоднюю елку
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В Казани собрали 16-метровую елку. Конструкция дерева, символизирующего Новый год, расположена в сквере Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая.
Как сообщили в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ, в ближайшее время елка зажжется волшебными огнями. Украшения на нее уже установлены.
Ранее сообщалось, что на двух стадионах в Казани начали заливать катки.
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