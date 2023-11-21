В Казани собрали 16-метровую новогоднюю елку

В Казани собрали 16-метровую елку. Конструкция дерева, символизирующего Новый год, расположена в сквере Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая.

Как сообщили в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ, в ближайшее время елка зажжется волшебными огнями. Украшения на нее уже установлены.

Ранее сообщалось, что на двух стадионах в Казани начали заливать катки.